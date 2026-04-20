Bonet apuesta por reducir "drásticamente" la cifra de buses que llegan al centro de Barcelona

Archivo - La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmado este lunes que el consistorio busca reducir "drásticamente" la cifra de buses interurbanos que llegan al centro de Barcelona y ha explicado que se estudia el funcionamiento de los corredores de acceso --Diagonal, Meridiana, Gran Via Sur y Gran Via Norte-- para mejorar la infraestructura y el servicio.

Ha explicado que, para que los buses no lleguen al centro, el Ayuntamiento quiere situar más paradas en los 4 corredores: "En la Meridiana habrá Fabra i Puig y Sagrera, pero hay que imaginar más paradas en Gran Via Nord y Sur. Si planificamos una estación de interurbanos en la plaza de Espanya, eso quiere decir que no llegarán a Universitat", ha dicho en una entrevista en 'El País' recogida por Europa Press.

Ha precisado que, cada día, 270.000 personas entran y salen de Barcelona en autobús y que, antes de la crisis de Rodalies, se hacían 6.000 expediciones diarias por las 7.000 actuales: "El autobús es más fiable que el tren, pero la infraestructura que tenemos, con medio centenar de dársenas, es evidente que afecta, y mucho, al espacio público".

REMODELACIÓN DE PARADAS

Preguntada sobre qué infraestructura se necesita, ha señalado que una que "no desencoche a 25.000 personas directamente en la calle", y ha expresado que a corto plazo se remodelarán una veintena de paradas de autobuses interurbanos --proyectos que se harán en 2026 y sus obras en 2027-- y, a medio o largo plazo, se licitarán grandes intercambiadores.

Ha apuntado que en la estación de alta velocidad de Sagrera hay previsión de una estación subterránea de autobús interurbano, como las de Fabra i Puig y la estación del Nord, y en plaza de Espanya, está adjudicado el proyecto de lo que será una estación "en el subsuelo".

Sobre la conexión por tranvía de la Diagonal, ha calificado esta de "fundamental" y ha situado para antes de verano la aprobación del convenio de financiación entre Generalitat y Ayuntamiento y para antes de finalizar el mandato la adjudicación de la obra: "Si empieza la construcción en verano de 2027, tardará 40 meses a partir de entonces".

METRO

En cuanto al Metro de Barcelona, ha expresado que la demanda aumenta "continuamente" y que en pocos meses ya se habrá actualizado el proyecto de la línea 2 para que llegue a la Marina del Prat Vermell.

Ha detallado que las ampliaciones de la línea L3 hasta el Hospital Clínic uniendo las dos Trinitat y L4 de La Pau a Sagrera son ampliaciones "urgentes y hay que abordarlas a corto plazo", mientras que el proyecto de ampliación de la L2 para unir la ciudad con el aeropuerto de Barcelona aún no tiene calendario.