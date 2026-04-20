Bonet apuesta por reducir "drásticamente" la cifra de buses que llegan al centro de Barcelona

Dice que "en pocos meses" se habrá actualizado el proyecto de la L2 hasta la Marina del Prat Vermell

Archivo - La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet
Archivo - La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 20 abril 2026 12:38
Seguir en

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmado este lunes que el consistorio busca reducir "drásticamente" la cifra de buses interurbanos que llegan al centro de Barcelona y ha explicado que se estudia el funcionamiento de los corredores de acceso --Diagonal, Meridiana, Gran Via Sur y Gran Via Norte-- para mejorar la infraestructura y el servicio.

Ha explicado que, para que los buses no lleguen al centro, el Ayuntamiento quiere situar más paradas en los 4 corredores: "En la Meridiana habrá Fabra i Puig y Sagrera, pero hay que imaginar más paradas en Gran Via Nord y Sur. Si planificamos una estación de interurbanos en la plaza de Espanya, eso quiere decir que no llegarán a Universitat", ha dicho en una entrevista en 'El País' recogida por Europa Press.

Ha precisado que, cada día, 270.000 personas entran y salen de Barcelona en autobús y que, antes de la crisis de Rodalies, se hacían 6.000 expediciones diarias por las 7.000 actuales: "El autobús es más fiable que el tren, pero la infraestructura que tenemos, con medio centenar de dársenas, es evidente que afecta, y mucho, al espacio público".

REMODELACIÓN DE PARADAS

Preguntada sobre qué infraestructura se necesita, ha señalado que una que "no desencoche a 25.000 personas directamente en la calle", y ha expresado que a corto plazo se remodelarán una veintena de paradas de autobuses interurbanos --proyectos que se harán en 2026 y sus obras en 2027-- y, a medio o largo plazo, se licitarán grandes intercambiadores.

Ha apuntado que en la estación de alta velocidad de Sagrera hay previsión de una estación subterránea de autobús interurbano, como las de Fabra i Puig y la estación del Nord, y en plaza de Espanya, está adjudicado el proyecto de lo que será una estación "en el subsuelo".

Sobre la conexión por tranvía de la Diagonal, ha calificado esta de "fundamental" y ha situado para antes de verano la aprobación del convenio de financiación entre Generalitat y Ayuntamiento y para antes de finalizar el mandato la adjudicación de la obra: "Si empieza la construcción en verano de 2027, tardará 40 meses a partir de entonces".

METRO

En cuanto al Metro de Barcelona, ha expresado que la demanda aumenta "continuamente" y que en pocos meses ya se habrá actualizado el proyecto de la línea 2 para que llegue a la Marina del Prat Vermell.

Ha detallado que las ampliaciones de la línea L3 hasta el Hospital Clínic uniendo las dos Trinitat y L4 de La Pau a Sagrera son ampliaciones "urgentes y hay que abordarlas a corto plazo", mientras que el proyecto de ampliación de la L2 para unir la ciudad con el aeropuerto de Barcelona aún no tiene calendario.

Contador

Contenido patrocinado