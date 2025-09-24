Bonet celebra que Barcelona siga apoyando un gobierno municipal de "amplia mayoría progresista"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (c), y la concejala Laia Bonet, a su llegada a la misa de la Mercè, en la Basílica de la Mercè, a 24 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha celebrado que la mayor parte de barceloneses siga apoyando un gobierno municipal de "amplia mayoría progresista", en referencia al sondeo publicado este miércoles en 'El Periódico'.

En declaraciones a los medios de comunicación por la fiesta mayor de La Mercè, la concejal socialista ha apreciado que las "dos formaciones que han tenido voluntad de diálogo y llegar a acuerdos son aquellas que mejoran sus resultados", en referencia al propio PSC y a ERC.

De este modo, ha dicho que los vecinos siguen apoyando una alianza de izquierdas liderada por el alcalde, Jaume Collboni, que integre a ERC y BComú y que finalmente no se ha producido.

"No ha pasado en este mandato, aunque el alcalde ha dicho desde el principio que esta era su voluntad", ha dicho Bonet, que también ha alertado de que, según la encuesta, la extrema derecha gana mucha fuerza.

Respecto a los resultados de su partido, que encabeza la intención directa de voto con un 18,4%, ve un "claro apoyo" a las medidas aplicadas por el gobierno municipal para garantizar el 'derecho a quedarse' de los barceloneses.