Bonet celebra la reforma global que hará los autobuses de TMB "necesariamente más accesibles"

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y primera teniente de alcalde, Laia Bonet, en el acto de este lunes - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha celebrado este lunes la reforma del marco internacional de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) que regula la accesibilidad que deben tener autobuses y autocares para ser homologados y ha asegurado que, a partir de ahora, todos los autobuses que se fabriquen para TMB y otras operadoras serán "necesariamente más accesibles".

Lo ha dicho en un acto en el Saló de Cent del consistorio, en el que también han intervenido la concejal y presidenta del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, Marta Villanueva; la responsable de Accesibilidad Universal de TMB, Ana Vieitez y el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga.

También han estado presentes personas con discapacidad y representantes del tercer sector, a las que Bonet se ha dirigido destacando que los criterios de accesibilidad "ya no dependerán de que un operador lo incluya en una licitación y de la voluntad de un fabricante", sino que serán necesarios porque así lo recoge la enmienda incluída en el reglamento 107 de la CEPE.

Ha recalcado que conseguir esta modificación, impulsada por el consistorio en colaboración con otras organizaciones y entidades, no ha sido fácil y que nace de la convicción de que "la accesibilidad no es un extra, no es una opción, no es tan solo una mejora puntual ni estructural, es sencillamente un derecho y debe estar garantizada".

MAYOR ACCESIBILIDAD

Entre los cambios para mejorar esta accesibilidad se incluyen mejoras en el contraste visual de los elementos interiores de los autobuses, como las barras de sujeción, los asientos, los espacios de uso prioritario, los pulsadores de parada en asientos reservados y los escalones, que deberán incorporar una banda de color contrastado de entre 20 y 50 milímetros.

Por otra parte, los asientos y espacios de uso prioritario se redefinen y deberán incorporar un espacio debajo o en el lado adecuado para perros de asistencia, los apoyabrazos deberán tener una longitud mínima y los asientos deberán estar a la misma altura que el pasillo y ser fácilmente identificables mediante colores o pictogramas.

Además, el reglamento incluye mejoras en la rampa de acceso a los autobuses para que se reduzca la distancia entre esta y el pasillo y para que los pulsadores exteriores para desplegar la rampa sean más fáciles de utilizar para personas en silla de ruedas.

Bonet ha destacado que estas mejoras contribuirán a que el transporte sea "más fácil, más cómodo y, en definitiva, más seguro para todos".

PROCESO DE REFORMA

Vieitez ha detallado el proceso que se ha seguido hasta la reforma de este reglamento, que fue finalmente aprobada a través de una enmienda la semana pasada en el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación de Vehículos en Naciones Unidas, y ha dicho que se puede considerar "un referente en la unión de esfuerzos por parte de entidades, administraciones y operadoras de transporte", tras haberlo comenzado a estudiar en el año 2019.

Por su parte, Queiruga también ha celebrado la aprobación de estos cambios y ha puesto en valor que la accesibilidad "es un bien colectivo que no va contra nadie y beneficia a toda la sociedad en su conjunto".

En esta línea, Villanueva ha subrayado que un 10% de las personas tienen algún tipo de discapacidad, pero que las políticas de accesibilidad benefician al 100% de la sociedad, y ha celebrado la "victoria" para lograr convertir estas demandas en norma lo que, ha dicho, supondrá un gran cambio cualitativo en cuanto a inclusión en el transporte público.