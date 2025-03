Bonet defiende ampliar el aeropuerto para "diversificar la economía" ante la saturación turística

Afirma que "sigue en pie" el preacuerdo con ERC para su entrada en el gobierno municipal

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha defendido la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat para "diversificar la economía de la ciudad" en un contexto en el que la llegada de turistas, afirma textualmente, ha llegado a su límite.

En una entrevista de Europa Press, ha sostenido que desde el gobierno municipal son conscientes de que el turismo es muy importante para Barcelona, pero ha "tocado techo" y, para que otros sectores ganen peso, como el del conocimiento y la investigación, hace falta reformar el enclave.

"Para cambiar la economía de la ciudad y hacer que la ciencia y la investigación pesen más en la economía de lo que pesan hoy, necesitamos vuelos de alto radio de Asia y el Pacífico", ha argumentado Bonet, que ha pedido acometer este debate con calma y buscar consensos.

De este modo, la primera teniente de alcalde ha amparado al Comité Assessor d'Infraestructures del consistorio, que este miércoles trasladó al gobierno municipal su dictamen sobre la ampliación del aeropuerto, y cuyo próximo encargo será analizar las conexiones de la ciudad en transporte público.

Al preguntársele por Rodalies de Catalunya, ha pedido paciencia ante las reformas que se producen en la infraestructura por parte del Gobierno y la Generalitat, y ha asegurado que el Ayuntamiento estará "encima, supervisando y consiguiendo que se cumplan los compromisos de tiempo".

VIVIENDA

Respecto a la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones, Bonet ha defendido la necesidad de "ver qué es lo que ha fallado" y corregirlo para garantizar que se cumple con su objetivo, y ha recordado que en un principio se cifraron en 3.000 las viviendas protegidas que ya se tendrían que haber conseguido con esta medida, aunque se han acabado construyendo 26, ha apuntado.

También ha asegurado que "hay conversaciones abiertas" con todos los grupos: se les está explicando el planteamiento por el que apuesta el gobierno y se están recogiendo sus propuestas para definir cuáles son los consensos que hay para sacar adelante la modificación, en sus palabras.

"No nos podemos permitir no modificarlo, porque no modificarlo es renunciar al 30%. Y no podemos renunciar al 30%", ha sostenido Bonet, que también ha alertado del perjuicio que supone el fraude en los alquileres de temporada y que, espera, acaben regulándose.

En este sentido, ha recordado el compromiso alcanzado con los Comuns en diciembre para "definir que la prioridad es el uso para vivir" mediante una modificación del Pla General Metropolità (PGM) que, señala, debe evolucionar hacia un plan especial que regule el alquiler de temporada.

"Pero para hacerlo, necesitamos información de cuál es la realidad sobre los alquileres de temporada en Barcelona que hoy no tenemos, que estamos buscando, que estamos pidiendo al Estado y a la Generalitat", ha señalado Bonet, que espera que las regulaciones catalana y estatal también supongan herramientas útiles.

ERC Y BCOMÚ

Preguntada por si sigue vigente el acuerdo con ERC para su entrada en el gobierno municipal una vez concluido el proceso congresual de los republicanos, ha afirmado que la "propuesta sigue en pie, está encima de la mesa" de cara a formar una eventual ejecutivo, aunque ha añadido que respetan el debate interno y los tiempos de ERC.

"Debemos respetar ese debate interno y esos tiempos y, en cualquier caso, el gobierno sigue gobernando, como no puede ser de otra forma, desde el diálogo y desde la búsqueda del consenso", ha reivindicado Bonet, que ha cuestionado la forma de hacer política de BComú.

Lo ha dicho al preguntársele por las declaraciones de la líder de los Comuns, Janet Sanz, en las que acusó a Collboni de ser el político socialista más de derechas, a la que Bonet ha reprochado su "voluntad de señalar a todo el mundo como culpable de los problemas que hay en la ciudad, menos a un mismo, y no fijarse en la responsabilidad" propia.

DESCARTA LA COPA AMÉRICA

Respecto a que Barcelona acoja una nueva edición de la Copa América, ha señalado que aunque los resultados de la pasada edición fueron buenos para la ciudad, en ningún momento se planteó que pudiese tener continuidad: "Desde el primer momento se planteó acoger la celebración de la Copa América en una ocasión".

De este modo, ha afirmado que una competición de este calibre "no viene si no las vas buscando", y ha señalado que ya de por sí, por su propia naturaleza, va cambiando de sede, a diferencia de congresos como el Mobile World Congress (MWC).