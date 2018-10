Bonvehí confía en poder aprobar los Presupuestos y que no haya elecciones anticipadas

Publicado 03/08/2018 13:14:15 CET

Respeta la protesta de los CDR y avisa: no hay "solución mágica" para la independencia

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha confiado este viernes en la "habilidad" del Govern para encontrar en el arco parlamentario catalán los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos de 2019 y ha rechazado que haya elecciones anticipadas en otoño.

En una entrevista al diari 'Ara' recogida por Europa Press, ha apostado por lograr convencer a la CUP de que apoye las cuentas, pero ha señalado que "no solo" están los 'cupaires', sino que hay otros grupos con los que negociarlas.

Ha apuntado que incluso sería "una opción" seguir gobernando con las cuentas prorrogadas si las nuevas fracasan en el trámite parlamentario, pero ha destacado que esto complicaría la estabilidad del Govern en la Cámara catalana.

Bonvehí no ha garantizado que el Govern quiera agotar los cuatro años de legislatura, pero ha considerado que, "clarísimamente", no debería haber ningunas elecciones catalanas al menos hasta después de las elecciones municipales de mayo de 2019.

Ha argumentado que antes de convocar un eventual adelanto electoral, algo que solo es potestad del presidente Torra, también hay que ver "qué pasa con el Gobierno del Estado" del PSOE y si se abre finalmente a negociar un referéndum de independencia.

¿DESOBEDIENCIA?

Sobre las protestas de los CDR este jueves ante las sedes del PDeCAT, ERC y la CUP, ha asegurado respetarlas al haber sido en todo momento pacíficas, y ha expuesto que su partido ha recibido "el mensaje" que les hicieron llegar.

Ha entendido que los CDR exijan acortar los plazos hacia la independencia, pero les ha advertido de que nadie tiene la "solución mágica" para hacer efectiva una república independiente para Catalunya.

Tampoco considera que la desobediencia que exigen los CDR sea un camino plausible por ahora, ya que considera que no existen las garantías de que sirva de algo "desobedecer un momento o una cosa concreta".

PEDRO SÁNCHEZ

Ha defendido que el PDeCAT apoyara en el Congreso la moción de censura contra el PP y ha asegurado que esta posición contó con el apoyo del presidente Torra y del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

También ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que le da hasta finales de año para plantear una solución política a Catalunya, y ha insistido en que para el PDeCAT la solución pasa por la celebración de un referéndum de independencia.

"Antes de final de año el Gobierno del PSOE tiene que haber ofrecido una solución política que se pueda aceptar y someter a votación de la gente. Si esto no es así, el apoyo del PDeCAT --a Sánchez-- será cada vez más difícil", ha concluido.

FUTURO DEL PDECAT

Ha asegurado que ya ha firmado para adherirse a la Crida Nacional per la República, partido que impulsa Puigdemont, pero ha asegurado que este proyecto político no supone el final del PDeCAT como formación.

"No he venido a cerrar el PDeCAT. He venido a mantener un espacio ideológico de más de un millón de personas", ha asegurado Bonvehí, que ha insistido en pedir a todos los partidos independentistas que se sumen a la Crida.