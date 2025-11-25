La Boqueria de Barcelona instala 78 sensores para medir "en tiempo real" el flujo de visitantes

Archivo - Una señora mira el género expuesto, en el mercado de la Boqueria - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Boqueria de Barcelona ha instalado 78 sensores en distintos puntos del mercado para medir "en tiempo real" el flujo de visitantes y, de este modo, desarrollar estrategias que mejoren la seguridad, eficiencia y experiencia de lo usuarios.

El presidente de la Boqueria, Jordi Mas, ha sostenido que la digitalización es una "condición imprescindible para asegurar la competitividad de los mercados públicos" en el futuro, indica un comunicado este martes.

Ha explicado que registrar y analizar el tráfico de visitantes es "clave para entender cómo se mueve el cliente, qué busca, cuánto tiempo permanece y cómo evoluciona su comportamiento" para optimizar el funcionamiento del mercado y tomar las mejores decisiones.

En concreto, el mercado prevé mejorar tanto al experiencia de los compradores como reforzar la seguridad, así como tomar mejores decisiones estratégicas con el objetivo de beneficiar a los paradistas y, por consiguiente, a la ciudad.

La iniciativa ha sido impulsada en el marco del proyecto Boqueria Digital, con el apoyo de Turisme de Barcelona, que ha canalizado fondos Next Generation, y ha sido confeccionada por la empresa de soluciones tecnológicas TC Group Solutions.