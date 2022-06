Borràs asume la negociación con trabajadores del Parlament ante divergencias de "interpretaciones"

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, asumirá las negociaciones con el personal de la Cámara después de que constatara "diferentes interpretaciones" sobre el acuerdo cerrado la semana pasada sobre excedencias, motivo por el que se retiró del orden del día de la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) que debía avalarlo.

Fuentes parlamentarias han explicado este martes que han acordado dar de plazo hasta el 11 de julio para cerrar un acuerdo sobre estas condiciones laborales, la misma fecha que se han fijado como límite para cerrar la negociación sobre las 'licencias por edad', que el Parlament acordó eliminar.

Las 'licencias por edad' permitían a funcionarios de más de 60 años con más de 15 trabajados en la Cámara cobrar su sueldo sin trabajar durante tres años, mientras que la propuesta que finalmente no se votó en la CAI preveía dos nuevas figuras para el personal mayor de 60 años: excedencias y reducciones de jornada incentivadas.

ESCRITO DEL PERSONAL

La Mesa del Parlament ha abordado un escrito remitido por el Consell de Personal de la Cámara en el que piden aclarar los motivos por los que el acuerdo no se llevó a votación en la CAI, algo que las mismas fuentes han remarcado que no ocurrió al darse "diferentes interpretaciones" sobre el acuerdo, que no han concretado.

Han explicado que ahora será Borràs quien mantenga al menos un primer encuentro con los trabajadores --habitualmente se encargan de este asunto los miembros de la Mesa Aurora Madaula (Junts) y Ferran Pedret (PSC-Units), pero las competencias son de Borràs y las tiene delegadas en ellos--.

Así, han decidido abrir e nuevo la negociación y que Borràs plantee una propuesta con el acuerdo de la Mesa, y han detallado que, aunque la presidenta será quien se reúna con los trabajadores para explicarles los motivos por los que el acuerdo no se llevó a la CAI, después puede optar por volver a delegar este asunto en otros miembros de la Mesa.

Sobre la sustitución de la secretaria general, Esther Andreu, después de que se hiciera efectiva su dimisión la semana pasada, las mismas fuentes han recordado que el letrado mayor de la Cámara, Miquel Palomares, asume sus funciones hasta que Borràs proponga a un nuevo secretario general, para lo que no hay un plazo establecido.