Borràs y Calvet logran los avales para ser candidatos a las primarias de JxCat

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, han logrado superar los 100 avalesde afiliados que se requerían para ser candidatos a las primarias del partido que escogerán al presidenciable de la formación en las elecciones catalanas.

Así lo han anunciado ambos en sus cuentas de Twitter respectivas, a la espera de que el lunes se validen y haya la proclamación definitiva de candidaturas, tras lo cual podrán hacer campaña hasta la votación final, que tendrá lugar el 28 y 29 de noviembre.

Borràs ha agradecido el apoyo de los afiliados y simpatizantes de JxCat que la han avalado y ha llamado a seguir trabajando juntos, mientras que Calvet también ha dado las gracias por la confianza en su persona y ha asegurado que se preparan para la campaña con el objetivo de "seguir el camino del 1-O y fortalecer JxCat".

PRIORIDADES

En el perfil que cada candidato ha tenido que responder para concurrir a las primarias, Borràs ha defendido la importancia de reestructurar el independentismo al considerar que la unidad es una necesidad y que quien no la quiere, "no prioriza la independencia", según ha tenido acceso Europa Press.

Al preguntársele cuáles son las tres prioridades que JxCat debe tener la próxima legislatura, Borràs concreta: materializar el mandato del referéndum del 1-O; profesionalidad y eficacia en la gestión, y reestructurar el independentismo "porque la unidad ya no es una posibilidad, es una necesidad, y quién no quiere la unidad, no prioriza la independencia".

En respuesta a la misma pregunta, Calvet ha situado como prioridades la independencia, la sostenibilidad y la equidad, y ha pedido reafirmar la vía del 1-O así como trabajar "por la amnistía, por acabar con la represión y por un país mejor, con oportunidades para todo el mundo".