Borràs (Junts) dice que el PSOE "se ha movido" con la amnistía pero los jueces se han movido más

"No quiero mirar a los ojos a alguien que me diga, mira, es que yo podía haber entrado y como os habéis rendido, no entro".



BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha dicho que el PSOE "se ha movido mucho" en la negociación y la redacción de la Ley de Amnistía a los encausados por el 'procés', pero ha señalado que los jueces se han movido aún más.

"Se han movido de tal modo que incluso antes de que fuera presentada, ya teníamos manifestaciones de jueces a las puertas de los tribunales", ha criticado en una entrevista de este jueves en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

En este sentido, ha dicho que desde Junts "ya no tienen capacidad de sorpresa ante la reacción de los jueces" ya que, a su juicio, el Derecho en el Estado español cambia porque está hecho a medida de la persecución del independentismo, en sus palabras.

Al preguntársele por el alcance de la amnistía que apoya su partido, Borràs ha advertido de que ésta ha de estar a prueba de unos jueces que "aún no esta hecha la ley y ya quieren hacer la trampa. Estamos en ese punto".

"LA PIEDRA ANGULAR" DE LA NEGOCIACIÓN

Por ello, la presidenta posconvergente ha asegurado que los del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no cederán con el alcance de la ley porque es el punto central de la negociación de investidura con los socialistas: "No renunciamos, no cedemos, porque esto ha sido la piedra angular de nuestra negociación con el PSOE y el punto de partida para la resolución del conflicto político".

Asimismo, ha afirmado que Junts vuelve a trabajar para que la amnistía incluya al máximo de gente posible: "Porque yo no quiero mirar a los ojos a alguien que me diga, mira, es que yo podía haber entrado y como os habéis rendido, no entro".