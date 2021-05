Borràs no irá a ver al Rey para comunicarle la investidura de Pere Aragonès

Pide valorar que Artadi (Junts) decline estar en el Govern por su "compromiso" con Barcelona

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha avanzado que no irá al Palacio de la Zarzuela a comunicar al rey Felipe VI la investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat: "Hay medios a nuestro alcance, como cartas o correos electrónicos, para poder hacer esta comunicación".

Lo ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press este jueves, cuando empezará el pleno del Parlament que previsiblemente investirá a Aragonès este viernes, con los votos de ERC, Junts y la CUP.

Borràs ha rechazado reunirse con el Rey para comunicarle lo que ha descrito como un trámite, y ha dicho que cuando lo hizo como portavoz de Junts en el Congreso fue por otras razones: "Cuando he ido a ver al rey de España, he ido a decirle en directo un conjunto de cosas que creía que era necesario, relevante y no fácil de decir cuando tienes a alguien delante".

Durante la legislatura, se ha emplazado a defender la soberanía del Parlament y buscar consensos para renovar los cargos institucionales que dependen de la Cámara catalana, y ha explicado que su intención sigue siendo relevar al secretario general del Parlament, Xavier Muro, como avanzó que haría al inicio de la legislatura.

Por otro lado, Borràs ha puesto en valor la decisión de la dirigente de Junts, diputada en el Parlament y concejal de Barcelona, Elsa Artadi, de rechazar formar parte del Govern para mantener su "compromiso" con la capital catalana.

Ha explicado que Artadi le trasladó esa intención antes --también lo hizo con el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont-- y ha destacado que, con esta decisión, la vicepresidenta de Junts mantiene su "palabra" de permanecer en el Ayuntamiento, tras las negociaciones para cerrar un acuerdo para formar un Govern de coalición con ERC.

"Ella ha hecho su trabajo en el rol de negociadora en este proceso. Se culmina de una determinada manera, pero sin la labor previa no se puede culminar", ha dicho.

Preguntada por su propia opinión sobre este pacto, Borràs ha afirmado que un acuerdo es una buena noticia y que ella apostó desde el principio por un "Govern fuerte para dar respuesta" a los problemas de la gente y avanzar hacia la independencia.

"Mi acuerdo hubiera sido mi programa electoral, pero la realidad es lo que la gente vota", ha añadido.