Borrell dice que su labor no está acabada porque "el mundo no es mejor que hace cinco años"

Alerta de la injerencia rusa en la política europea, que dice que también ha afectado a Catalunya

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha afirmado este miércoles que no tiene la sensación de que su labor al frente de la diplomacia europea está acabada porque "el mundo no es mejor que hace cinco años".

"Si la obra debe juzgarse por el trabajo que haces, por las horas que pones, por la energía y por la voluntad, entonces podemos decir que hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Pero a juzgar los resultados, desgraciadamente no podemos decir el mundo es hoy mejor que hace cinco años", ha afirmado en un acto en el Palau Macaya de Barcelona en el foro Barcelona Tribuna organizado por Amics del País, junto al abogado y ponente de la Constitución Española, Miquel Roca.

Borrell ha hecho referencia a la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, y a los conflictos bélicos en Ucrania, en Palestina y en Siria, ante los que la Unión Europea no ha sabido reaccionar, en sus palabras, por la división de sus miembros, que impide que sean una fuerza "decisiva" en las relaciones internacionales.

"Es evidente que los europeos no nos hemos integrado lo suficiente desde que cayó el muro de Berlín hasta ahora. Continuamos estando muy divididos, demasiado separados, y no somos hoy una fuerza decisiva en el mundo porque hemos perdido en muchos terrenos", ha sostenido.

Al acto han asistido el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la primera teniente de alcaldía de Barcelona, Laia Bonet; el expresidente de la Generalitat, José Montilla, y el presidente del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca y exlíder del PSC, Pere Navarro.

GUERRA EN UCRANIA

Borrell ha asegurado que Europa "no se puede permitir" que Ucrania pierda la guerra con Ucrania porque significaría --textualmente-- que en lugar de un sistema democrático como el que tiene el país, habría un régimen títere en la frontera de Polonia, a poca distancia de Berlín.

Ha lamentado que la UE ha tenido una 'wake up call' (llamada a despertarse), pero que solo se ha despertado y no se ha levantado: "Yo creo que a los europeos nos han despertado, pero muchos han dado la vuelta a la cama y han continuado durmiendo", ha afirmado, y que muchos no se sienten amenazados porque no viven en Estonia, donde sí que se sentirían.

Por este motivo, ha considerado que Europa solo reacciona "cuando la casa se le quema y tiene que salir corriendo" y, a la vez que ha defendido que se hicieron bien las cosas con la crisis por la Covid, ha calificado de catastrófica la respuesta a la crisis del euro y ha afirmado que con la guerra en Ucrania ha pasado lo mismo.

INJERENCIA RUSA

También ha advertido de la división entre los Estados miembros con respecto al conflicto en Ucrania, una división que ha visto "mucho más clara los últimos meses" y ha augurado que, antes de finales de enero, pasaran muchas cosas muy importantes que pueden aumentar la división, por la elección Trump.

Ha alertado de la injerencia rusa en los sistemas políticos europeos, que hace que algunos no lo consideren una amenaza existencial: "La influencia en los sistemas políticos europeos es muy grande. El Tribunal Constitucional de Bulgaria y Rumanía han tenido que intervenir para decir que ha habido demasiada injerencia rusa y el resultado de las elecciones debe repetirse", ha recordado.

"Aquí en Catalunya también hemos tenido muchos ejemplos de lo que es la injerencia rusa", ha añadido, ante lo que Roca ha pedido hacer un silencio que permita recuperar el sentido de la orientación los asistentes al acto.

DONALD TRUMP

Sobre la futura presidencia de Trump, ha asegurado que hará lo que ha dicho que quiere hacer porque, aunque la gente le considera imprevisible, tiene claro que "será un problema para el comercio internacional porque pondrá tasas a la importación, expulsará a emigrantes, aunque no tantos como él dice, y pondrá precio a la paz".

Por ello, ha pedido que Europa intente no ser dependiente de la fuerza militar de los Estados Unidos porque los europeos "no pueden depender cada 4 años de los electores americanos".

Ha dicho que los motivos de su elección tienen que ver con "la calidad de la democracia y de las dinámicas de los últimos 30 años", y con la globalización, por lo que ha pedido estar preparados a lo que quiera hacer.

CONFLICTO EN GAZA

Sobre el conflicto en la Franja de Gaza, ha pedido compromiso político de Europa para dar soluciones políticas a los problemas que llaman a la puerta del continente y ha cuestionado a los que dicen que si lo que sucede en Gaza es un horror, "qué están dispuestos a hacer para evitarlo".

"Lo que pase en el Mediterráneo nos tendría que preocupar y ocupar. Y es allá donde surge la división. Con el tema de Oriente Medio es donde ha sido tan claro que estamos divididos y no veo que podamos tener capacidad de influencia si no superamos esta división", ha afirmado.

SITUACIÓN DE ESPAÑA

Sobre la situación de España, ha afirmado que tiene una economía que crece más que muchas otras, cosa que ha dicho que no es garantía de éxito político, y ha celebrado el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conseguir la excepción ibérica: "Vi a un presidente del Gobierno que puso sobre la mesa lo que había que poner sobre la mesa y logró algo que ha sido extraordinariamente positivo", ha valorado.

Aun así, ha afirmado que no es ningún secreto que el problema que presenta España es la fragmentación territorial fruto de que "el Gobierno tenga que acordar con unos y otros para tirar adelante", aunque ha dicho --textualmente-- que la situación en la que está hoy el país ya la firmarían unos cuantos.