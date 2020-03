El conseller catalán Bosch dimite tras los casos de presunto acoso sexual de su exjefe de gabinete

Reconoce que no ha gestionado los casos "lo suficientemente bien"

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha dimitido este lunes tras los casos de presunto acoso sexual protagonizados por el que fue su jefe de gabinete, Carles Garcias, que fue cesado en enero por este asunto.

Lo ha anunciado en una comparecencia sin preguntas después de una reunión de la Ejecutiva Nacional de ERC junto a la secretaria general adjunta y portavoz del partido, Marta Vilalta: "La situación creada en las últimas horas se ha hecho insostenible y tengo muy claro que hago más servicio marchándome que quedándome".

El diario 'Ara' ha publicado este lunes que Bosch cesó a Garcias por casos de presunto acoso sexual, pese a que en un principio y cuando se lo pidió ERC, el conseller fue reticente a hacerlo y planteó reubicarlo en otro cargo de la Generalitat.

Bosch ha reconocido que no ha sabido gestionar este caso de presunto acoso sexual lo suficientemente bien y se ha disculpado: "He intentado resolver un caso de presuntos acosos de la mejor manera que he creído. Lo he hecho desde la lealtad a ERC y también con la lealtad de ERC hacia a mí. Seguramente no lo he sabido hacer lo suficientemente bien ni lo suficientemente rápido".

"Lo lamento, sobre todo por la indefensión de las mujeres que han sido víctimas. Lo lamento mucho. Está claro que me toca asumir toda la responsabilidad de lo que ha sucedido en el Departamento de Acción Exterior", ha afirmado.

Bosch ha recordado que entró en política hace nueve años junto al líder de ERC, Oriol Junqueras, al que le prometió "que no venía a estorbar, sino a servir a una causa y a un país inmensamente más grandes que nadie".

También ha querido poner en valor el "año de trabajo intenso" al frente de la Conselleria, ya que destaca que se han desplegado 15 delegaciones en el extranjero y se ha hecho el aumento más grande en el Presupuesto de cooperación.

"Hoy he presentado mi dimisión como conseller pidiendo que se acepte. Agradeciendo la ayuda y la estimación de todas aquellas personas que me han acompañado a lo largo de esta experiencia laboral. ¡Viva Cataluña libre!", ha concluido.

MARTA VILALTA

Vilalta ha defendido la actuación de ERC ante este caso: "Hemos actuado con contundencia porque no puede haber ningún tipo tolerancia con actuaciones machistas o con comportamientos de acosos sexuales. Ante unos hechos graves, desde ERC actuamos".

Considera que esto lo demuestra el hecho de que el partido haya activado una investigación interna sobre los casos, haya suspendido de militancia de manera cautelar a Garcias y cesándolo como jefe de gabinete de Bosch.

"Desde ERC somos autoexigentes, como creemos que hay que ser y como decimos que somos. Hoy hemos puesto el listón de exigencia donde debe estar: arriba del todo. Ninguna tolerancia con valores que no son republicanos", y ha exigido a todo el mundo que ponga el listón sobre estos asuntos a la misma altura.

CRÍTICAS DE TORRA Y LOS PARTIDOS

Después de conocerse los casos de presunto acoso sexual de Garcias, en otra rueda de prensa este lunes por la mañana Vilalta ha avalado la actuación de Bosch, porque considera que el cese de su jefe de gabinete era la medida más "contundente" que podía haber tomado.

Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha reunido con el ya exconseller y le ha pedido explicaciones por no haber activado el protocolo sobre acoso sexual de la Generalitat.

Además, Bosch ha recibido críticas de JxCat, PSC y Cs, que le han pedido explicaciones por su actuación y han reclamado que comparezca en el Parlament para explicar cómo ha gestionado estos casos.