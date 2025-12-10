Bosisio (Banco Mediolanum) ve "una autopista para poder crecer y crecer mucho" en España

El presidente de Banco Mediolanum, Carlos Tusquets; la vicepresidenta, Sara Doris; el consejero delegado, Luca Bosisio, y el director comercial, Juan Massana- EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Mediolanum, Luca Bosisio, ha asegurado este miércoles que ve "una autopista para poder crecer y crecer mucho" en España en los próximos años.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto al presidente, Carlos Tusquets; la vicepresidenta, Sara Doris, y el director comercial, Juan Massana, coincidiendo con el 25 aniversario del aterrizaje de la entidad en España con la compra de Fibanc en 2000.

LUCA BOSISIO

Bosisio ha explicado que la entidad tiene "una capacidad de crecimiento bastante elevada", ya que ha subido la demanda de servicios de asesores financieros, en lo que se basa el modelo de negocio del banco.

En Italia, los asesores financieros gestionan el 21% del ahorro de las familias y la previsión es que alcancen el 27% en los próximos años, mientras que en España este mercado gestiona menos del 1% del total.

"Pensamos que en España podemos tener el mismo desarrollo" que en Italia, ha dicho, y ha añadido que en España el banco cuenta con 1.636 asesores, mientras que en Italia son alrededor de 5.000.

JUAN MASSANA

Juan Massana considera que el banco está "creciendo año a año porque hay una demanda creciente", ya que ve cada vez más españoles que quieren un asesor que les ayude a gestionar el patrimonio, el ahorro, el crédito y la protección.

Por ello, Banco Mediolanum tiene "un recorrido impresionante" de crecimiento, y ha dicho textualmente que el momento actual es el inicio de la edad de oro del asesoramiento financiero en España.

DOS MILLONES DE CLIENTES

Luca Bosisio ha dicho que hasta septiembre el banco había aumentado un 12% los clientes en España, hasta 276.000; un 22% el patrimonio de sus clientes; un 68% la captación de fondos; un 47% la parte gestionada de este patrimonio (que excluye las cuentas corrientes), y un 17% el crédito.

Augura que este año será un "ejercicio récord en tema comercial", superando a 2024, que ya lo había sido, y cree que en 2025 la captación de clientes multiplicará por cuatro la que hubo en 2023.

SARA DORIS

Sara Doris ha detallado que la entidad contaba, a cierre de septiembre, con dos millones de clientes entre Italia y España, y que suma 6.600 asesores financieros.

Asimismo, los recursos gestionados superaban los 150.000 millones de euros, y el banco era "líder" en solvencia y en satisfacción de los clientes.

CRECIMIENTO FUTURO

Bosisio, preguntado sobre cómo se puede afrontar este crecimiento, ha respondido que, por un lado, se puede crecer en número de asesores financieros y, por el otro, que cada asesor se convierta en "una pequeña empresa" con tres o cuatro empleados que hagan los trabajos administrativos.

Ha explicado que en Italia la mayoría de asesores tienen a estos trabajadores para gestionar su actividad diaria, ya que pueden hacer la mayoría del trabajo, salvo la actividad de venta.

CARLOS TUSQUETS

Tusquets ha señalado que en España hay 1,5 billones de euros de ahorro familiar en depósitos, cuentas corrientes y deuda pública, lo que es "una oportunidad enorme para aprovechar" este capital, que ha dicho que está inactivo.

Por otra parte, el banco cuenta con unos 80 puntos de atención de Mediolanum en España gestionados por asesores financieros, que pueden aumentar hasta los 100 entre 2026 y 2027, y ha subrayado que no son oficinas bancarias tradicionales.