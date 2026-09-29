Brachlianoff (Veolia) asegura que España será el tercer país para la empresa en los próximos años

Archivo - La ceo de Veolia, Estelle Brachlianoff. - PIERRE MOREL - VEOLIA - Archivo

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ceo de Veolia, Estelle Brachlianoff, ha asegurado que el crecimiento que está experimentando la compañía en España permitirá que el país se sitúe en el tercer puesto por importancia en las cuentas de la empresa "de largo" en los próximos años, solo por detrás de Francia y Estados Unidos.

Lo ha dicho este martes en un encuentro organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (Cede) en Madrid, en el que ha añadido que, en la actualidad, España está cerca de Alemania y Reino Unido, pero que el país tiene "un gran potencial de crecimiento".

Brachlianoff ha explicado que la empresa está "invirtiendo mucho" en España, tanto en sus diferentes negocios como en laboratorios de innovación.

En este sentido, ha apuntado que España sufre más los efectos de la falta de agua que otros países europeos, por lo que están desarrollando tecnologías para reducir los efectos de la sequía que exportarán a otros países.

Ha puesto como ejemplo las tecnologías de reutilización del agua, que en España permiten recuperar el 15% del agua usada, mientras que en Francia está en el 1%.

Preguntada por las oportunidades de crecimiento en el país, la directiva ha asegurado que la empresa tiene "ambición" para crecer, tanto en agua como en energía y valorización de residuos.

IA

Brachlianoff ha explicado que la empresa calcula en cada caso el coste-beneficio del uso de la inteligencia artificial (IA), incluyendo los recursos necesarios para usarla.

Ha recordado que, en Estados Unidos, hay un gran debate público sobre la necesidad del uso de agua para enfriar los centros de datos que alimentan a la IA, aunque ha explicado que esta agua se puede reciclar y reutilizar.

"Quizás un día encontremos la manera de tener centros de datos sin agua, pero hasta ahora no es el caso y tardaremos en lograrlo. Mientras, hagámoslo más sostenible", ha dicho.

SEGURIDAD AMBIENTAL

La directiva ha puesto en valor la importancia de la seguridad ambiental y ha dicho que la sostenibilidad puede ayudar a dar respuesta a otras crisis actuales, como la geopolítica o la de vivienda.

Ha puesto como ejemplo que la producción local de energía limpia permite reducir la importación de combustible, por lo que se es menos dependiente de la geopolítica.