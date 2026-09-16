La Bressola cumple 50 años de escolarización en catalán con más de 1.000 alumnos actualmente

Archivo - El presidente de La Bressola, Guillem Nivet, en una imagen de archivo - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La red de escuelas asociativas La Bressola para la escolarización en catalán en el sur de Francia cumple este miércoles 50 años con más de 1.000 alumnos actualmente en su red de escuelas.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, recuerdan que iniciaron su actividad con apenas 7 alumnos en 1976, en Perpignan (Francia), y que actualmente es una red escolar con más de un millar de alumnos y "un gran reconocimiento por su proyecto pedagógico".

Han agradecido el apoyo a las instituciones, entidades y personalidades que han contribuido a su crecimiento: "Estos 50 años no hubieran sido posibles sin vosotros".