Brico Depôt Iberia cierra el tercer trimestre con 122 millones de ventas (+9,8%)

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Brico Depôt Iberia cerró el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 con unas ventas de 122 millones de euros, un 9,8% más que en el mismo periodo del año anterior, informa este miércoles en un comunicado.

La empresa ha señalado que este resultado "consolida la tendencia positiva registrada a lo largo del año" y que ha sido, en sus palabras, especialmente notable en comparación con el mercado, con ganancias significativas de cuota en España.

Ha añadido que durante el periodo ha habido un "fuerte impulso del e-commerce" y una mayor penetración en el canal profesional.

El ceo de la empresa, Chris Bargate, ha explicado que el tercer trimestre muestra la "capacidad para evolucionar en un contexto de mercado exigente" y ha celebrado el refuerzo de la posición de la empresa en España y en Portugal.

Por otro lado, la matriz de la compañía, Grupo Kingfisher, cerró el periodo con unas ventas de 3.252 millones de libras (3.701 millones de euros), un 0,9% más en términos comparables.