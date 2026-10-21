Briolf prevé invertir 80 millones para acelerar el crecimiento y mejorar la rentabilidad

Planta de Briolf - BRIOLF

GIRONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa de química especializada Briolf ha anunciado la puesta en marcha de su nuevo plan estratégico 2026-2030, que contempla una inversión de 80 millones de euros para acelerar crecimiento, reforzar sus capacidades y mejorar la rentabilidad, informa en un comunicado este miércoles.

El objetivo del plan es alcanzar cerca de 400 millones de euros en ventas y superar los 50 millones de euros de Ebitda en 2030, y combina el crecimiento de sus negocios y la expansión internacional.

Una parte importante de las inversiones previstas será para construir una nueva fábrica en Estados Unidos y de una nueva planta de producción especializada en la producción de aerosoles, en Castellbell i el Vilar (Barcelona).

La empresa prevé que el crecimiento se apoye en sus tres divisiones: Coatings, especializada en recubrimientos para automoción e industria; Aerosols, con soluciones para arte urbano, decoración, bricolaje y aplicaciones industriales, y Bonding, centrada en adhesivos, masillas y sistemas de unión.

El ceo de la empresa, Xavier Sagué, ha explicado que el objetivo es crecer "aprovechando las oportunidades de cada mercado y las sinergias entre nuestros negocios".