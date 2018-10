Bruno Mars vuelve a Barcelona este miércoles

Publicado 20/06/2018 4:25:04 CET

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante estadounidense Bruno Mars aterrizará este miércoles en Barcelona, antes de hacerlo el viernes en Madrid, dentro de su gira internacional '24K Magic World Tour', con la que ya visitó la capital catalana el pasado año.

El intérprete de 'Uptown Funk!', 'Just The Way You Are' y 'Grenade', entre otros éxitos, pasará este miércoles por el Estadi Olímpic Lluís Companys y el Wanda Metropolitano madrileño.

Además, el artista hawaiano ofrecerá conciertos en Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido e Irlanda como parte de esta gira europea durante el verano de 2018, tras llevar esta misma gira por Sudamérica.

'AFTERPARTY' EN UNA DISCOTECA

El cantante hawaiano celebrará un 'afterparty' en la sala Sutton de Barcelona después de su concierto en el Estadi Olímpic, en una fiesta que tendrá formato de 'showcase' con la interpretación en directo de algunos de sus grandes éxitos, lo que permitirá a sus seguidores seguir vibrando muy cerca de la estrella.

El cantante ya actuó en abril del año pasado en Barcelona y Madrid dentro de esta gira, con la que también celebró una 'afterparty' en la Sala Opium catalana.

Bruno Mars, ganador de varios Grammy y con 20 nominaciones a estos premios, ha vendido más de 170 millones de singles y 26 millones de discos en todo el mundo, consagrándose como uno de los artistas que más beneficios ha generado en los últimos años.