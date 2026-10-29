El BSC y AstraZeneca acuerdan impulsar el uso de IA y la supercomputación en la salud

El director del BSC, Mateo Valero, y el 'Enterprise Innovation Director, Madrid&Barcelona' de AstraZeneca, César Velasco - BSC

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y AstraZeneca han firmado un acuerdo de colaboración para acelerar el uso de la IA, la supercomputación y el análisis avanzado de datos en los ámbitos de la investigación biomédica, el desarrollo de terapias innovadoras y los ensayos clínicos.

La colaboración se enmarca en el programa 'BSC Connects' del centro de supercomputación y ha sido suscrita por el director del BSC, Mateo Valero, y el 'Enterprise Innovation Director, Madrid&Barcelona' de AstraZeneca, César Velasco, explica en un comunicado este jueves.

A través del acuerdo, los equipos del AstraZeneca Global Hub de Barcelona trabajarán de forma directa con investigadores del BSC para abordar retos en el sector de la salud y la investigación e utilizarán las infraestructuras del centro de supercomputación de la capital catalana.

Entre los ámbitos de actuación, el BSC ha destacado el análisis de datos de gran complejidad y simulaciones avanzadas para la investigación biomédica o la exploración de soluciones de IA y 'machine learning' con tecnología cuántica para abordar desafíos en modelización biológica, predicción e I+D en enfermedades raras.

Además, también busca establecer líneas conjuntas de investigación en ámbitos como la salud cardiovascular, las enfermedades respiratorias, oncología y enfermedades raras.