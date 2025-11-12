El BSC cumple 20 años y Collboni y Montserrat destacan su impacto y lo ven referente en ciencia

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, interviene durante el 20 aniversario del Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), a 12 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) es el centro nac - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha cumplido 20 años de historia y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado el impacto que tiene su investigación en la sociedad, y la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, lo ve referente en ciencia.

En el acto este miércoles por los 20 años en el Auditori Vèrtex de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Collboni ha defendido que el BSC es un pequeño gran milagro, en sus palabras, y destaca que todo lo que se ensaya e investiga en él tiene "impacto sobre la vida de la gente".

Ha destacado que "la fórmula que funciona" es que haya colaboración público-privada y entendimiento entre las diferentes administraciones, y ha incidido en el orgullo como ciudad de poder ser sede del BSC, con su capacidad de atraer talento.

NÚRIA MONTSERRAT

Por su parte, Montserrat ha afirmado que el BSC es un referente científico y tecnológico que, en estos 20 años, ha generado conocimiento y "situado a Catalunya y España en el mapa de la investigación y el rendimiento".

Asegura que es un centro pionero en muchos ámbitos, como la simulación climática, la transición energética o la Inteligencia Artificial (IA), y que se trata de un "espacio físico donde la ciencia, la tecnología y la humanidad trabajan juntos para anticipar el futuro".

BSC, "EL GRAN CEREBRO DIGITAL DE ESPAÑA"

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz, ha puesto en valor que el BSC impulsa soluciones para dar respuesta a los retos importantes de la actualidad y considera que "ha contribuido a esculpir la inteligencia colectiva" del país.

"El BSC hoy es el gran cerebro digital de España", insiste en la apuesta del Gobierno por el liderazgo público en las tecnologías más disruptivas y asegura que en los últimos 5 años se han aportado 552 millones de euros a este consorcio, 3 veces más que lo que ha aportado el Estado en los 15 años anteriores, indica.

"LA CIENCIA DEBE SER RELEVANTE"

En su intervención, el director del BSC, Mateo Valero, ha insistido en que "la ciencia debe ser relevante" ya que, a su juicio, si no se resuelven los problemas de las personas no vale la pena investigar.

Ha recordado la firma en 2004 del primer supercomputador MareNostrum, así como la inauguración del BSC el 1 de abril de 2005, y ha considerado que el BSC es "el punto de encuentro de colaboración entre las administraciones" --Gobierno, Generalitat y la UPC-- así como entre la ciencia y la sociedad.

Valero ha insistido en que el objetivo es "hacer ciencia para hacer un mundo mejor" y, para los próximos años, afirma que el centro quiere impulsar la colaboración en el ámbito de la Defensa y considera que el BSC debería estar conectado con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

SOBERANÍA

El director asociado del BSC, Cristian Canton, ha señalado que Europa necesita acelerar en el ámbito tecnológico para ponerse a la altura de Estados Unidos, China y otras potencias para la soberanía tecnológica, dice, y cree que el BSC "va a ser seguro una pieza estratégica en esta partida de ajedrez" en los próximos 20 años.

"En los próximos 20 años el BSC quiere seguir siendo un catalizador de impacto, de riqueza y un jugador de la Champions League de la tecnología", añade.

El director ejecutivo de EuroHPC, Anders Jensen, ha defendido que el BSC es un "ejemplo tangible de que, uniendo fuerzas, se puede hacer mejor" y cree que con equipamientos como el BSC se logra el objetivo de volver a poner a Europa en el mapa de la supercomputación.

En el acto también estaban el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el rector de la UPC, Francesc Torres; y ha contado con una actuación de Maria Arnal, que ha interpretado la pieza 'Madrigal', de su proyecto 'Ama', hecha con técnicas de IA.