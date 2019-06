Buch reprocha a un diputado de Cs haberlo "amenazado" con ser encarcelado

Publicado 26/06/2019 11:16:57 CET

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha reprochado este miércoles al diputado de Cs Matías Alonso haberlo "amenazado" con ser encarcelado durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament.

Alonso ha acusado al Govern de politizar el cuerpo de los Mossos d'Esquadra y ha preguntado si volverán a hacer lo mismo que en octubre de 2017: "¿Otra vez volverán a poner a los Mossos entre la espada y la pared? ¿Volveremos a ver un nuevo intento de utilizar la política para burlar la legalidad democrática?".

"Quizás seguirá los pasos de su predecesor, espero que no sea así", ha añadido, en alusión al exconseller de Interior Quim Forn, que está en prisión provisional por los hechos de octubre de 2017.

Buch ha contestado lamentando esta advertencia de Alonso, que ha considerado como una amenaza: "Comenzar el pleno recibiendo una amenaza de prisión no es nada agradable".

Asimismo, Buch ha defendido que los Mossos no están politizados y ha recriminado a Cs que no hable del caso de las 'Cloacas del Estado', en el que, según él, se demuestra que el cuerpo que está politizado es la Policía Nacional. "Nunca habla de las cloacas del Estado, no hablan de esto porque no les interesa".