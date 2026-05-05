Budó (ACM) pide al Comité Europeo de las Regiones más voz de los municipios en la UE

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, con la presidenta del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Kata Tüttö - ACM

BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha trasladado este martes a la presidenta del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Kata Tüttö, la necesidad de que los municipios tengan más voz e influencia en las políticas de la UE.

En un comunicado, han explicado que el encuentro institucional, que se ha celebrado en Bruselas, tiene lugar "en un momento relevante para el futuro de la política de cohesión y de la financiación europea post 2027, en que se están definiendo las nuevas prioridades políticas y presupuestarias" de la UE.

Budó ha asistido al encuentro acompañada por el jefe de la oficina de la ACM en Bruselas, Jordi Solé, que la entidad abrió a finales de 2025 como "espacio de representación y seguimiento de las políticas comunitarias de interés municipal" y para acompañar a los ayuntamientos catalanes en materia de proyección internacional, captación de fondos y participación en redes europeas.

En el encuentro, la presidenta de la ACM ha explicado que disponer de una oficina en Bruselas supone una "apuesta estratégica" para participar en espacios de debate europeo y para hacer un seguimiento de las políticas europeas con un impacto directo en el ámbito local.

Para Budó, la reunión ha sido "una oportunidad para defender que los gobiernos locales deben tener un mayor protagonismo en la toma de decisiones europeas que los afectan directamente".

También ha insistido en la necesidad de garantizar "una verdadera articulación entre los diferentes niveles de gobierno, en que cada nivel tenga reconocido su rol, así como facilitar el acceso directo de los municipios a los recursos europeos para impulsar proyectos transformadores y mejorar la vida de la ciudadanía".

Los representantes de la ACM, además, han subrayado la necesidad de preservar el papel de los gobiernos subestatales, incluidos los municipios, en la definición y ejecución del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, y han alertado de los riesgos de una eventual recentralización de los fondos europeos.