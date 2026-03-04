Budó (ACM) pide a la UE confiar en los municipios y que su presupuesto evite la "recentralización"

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, los euroditputados Javi López y Diana Riba, Sergi Méndez (ARCA) y Xesca Ramis (Euroregión Pirineos-Mediterránea) - ACM

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha pedido a la UE que confíe en los municipios y que el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 --el presupuesto comunitario que se está debatiendo actualmente-- evite la "recentralización de los fondos europeos".

"La cohesión territorial no es una partida presupuestaria. Es el fundamento del proyecto europeo", ha defendido Budó este miércoles en una jornada en el Parlamento Europeo junto con el vicepresidente del PE y eurodiputado del PSC, Javi López; la eurodiputada de ERC, Diana Riba; el presidente de la Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA), Sergi Méndez, y la representante de la EuroRegió Pirineus Mediterrània, Xesca Ramis.

Budó ha reclamado que el futuro marco financiero "mantenga una política de cohesión sólida y adecuada, dotada con criterios transparentes orientados a garantizar el equilibrio territorial", y ha insistido en que debe asegurar que las decisiones estratégicas y las prioridades de inversión no queden exclusivamente en manos de gobiernos estatales.

"El municipalismo catalán quiere trasladar hoy a las instituciones europeas un mensaje muy concreto: confiad en los municipios, dadles herramientas estables, incorporadnos realmente no solo en la ejecución, sino también en la definición de las políticas", ha subrayado.

La presidenta de la ACM ha sostenido que la subsidiariedad "no puede ser un principio retórico, debe ser operativa", y ha reclamado que las políticas europeas reconozcan las singularidad y ofrezcan respuestas ajustadas, no soluciones uniformes.

GOBERNANZA MULTINIVEL

Por su parte, Javi López también ha sostenido que el futuro marco plurianual "no se puede diluir en esquemas centralizados que reducen la participación de las regiones y las autoridades locales", y ha añadido que la gobernanza multinivel no es un obstáculo sino una garantía de efectividad y de impacto territorial.

La republicana Diana Riba ha llamado a "tirar en esta fase de negociaciones" para encontrar un balance más equilibrado de los fondos de cohesión, y ha avisado de que si se acaba aprobando la estructura propuesta por la Comisión Europea no habrá fondos que vayan directamente a las regiones.

En la misma línea, Méndez ha defendido que la cohesión territorial europea "no se construye solo desde las capitales, se construye territorio a territorio", y ha añadido que Europa necesita instituciones fuertes, pero también territorios fuertes, por lo que ha pedido que se escuche la voz de estos territorios.

Por último, la balear Xesca Ramis ha exigido que el nuevo presupuesto contemple la insularidad "no solo como una característica geográfica, sino como un factor corrector estructural", e impulsar políticas que compensen los sobrecostes para garantizar que el producto pesquero de las islas compita en igualdad de condiciones en el mercado europeo.