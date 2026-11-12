Budó (ACM) reprocha al Govern prever una Catalunya de 10 millones sin cubrir necesidades actuales

Archivo - La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, posa tras una entrevista para Europa Press en la sede de ACM, a 31 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha reprochado este jueves al Govern trabaje en una Catalunya de 10 millones de habitantes cuando considera que aún no se han resuelto bien los problemas y necesidades de la "de los 8 millones".

"No puedo compartir que la Catalunya de los 10 millones se pueda presentar como un horizonte. No es responsable hablar de más crecimiento cuando no hemos resuelto las consecuencias del crecimiento anterior", ha dicho en una conferencia de Nueva Economía Fórum, a la que han asistido el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y dirigentes de Junts, como el secretario general, Jordi Turull.

GARANTIZAR UNA "VIDA DIGNA"

Para Budó, el Govern, antes de fijarse en nuevos objetivos demográficos, debe garantizar una "vida digna" a los 8 millones de catalanes y decidir qué Catalunya se puede sostener, además de superar el modelo que concentra población e inversión alrededor de Barcelona.

En su opinión, gran parte de los servicios públicos, infraestructuras, la vivienda y los equipamientos están dimensionados para una Catalunya de 6 millones, y cree que el rápido incremento de la población hasta los 8 millones ha provocado que ahora no se pueda garantizar la calidad y la proximidad exigibles.

Por ello, ha reprochado que el Ejecutivo catalán prevea un horizonte de 10 millones de catalanes sin haber tenido una "conversación profunda" con el mundo local y los agentes económicos y sociales para abordar cómo se financiarán los servicios, dónde vivirá la población y cómo será la movilidad.

"Crecer no significa vivir mejor. Primero hay que resolver las tensiones del paso de 6 a 8 millones de habitantes. Y este debate no cuestiona a las personas que han llegado ni la diversidad del país", ha subrayado la también alcaldesa de La Garriga (Barcelona).

CENTRALISMO DE BARCELONA

También ha criticado que se haya planificado una Catalunya en la que Barcelona ejerce un centralismo, lo que cree que dificulta que otras ciudades asuman un papel central y que sus ayuntamientos puedan ser coprotagonistas de la estrategia que, a su juicio, se necesita para preparar la Catalunya del futuro.

"No hay que hacer una Barcelona más grande, sino más útil para el conjunto de Catalunya. Una capital que coopere con las otras ciudades, que comparta capacidad institucional y que ayude a distribuir inversiones productivas. Debe ser el nodo principal de esta red de ciudades, no una frontera que separe el centro del resto", ha expuesto.

VIVIENDA Y PADRÓN

Tras situar el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas, ha advertido de que los precios y la falta de oferta provocan que las familias busquen alternativas residenciales en otros municipios, lo que genera nuevas necesidades en las poblaciones que las acogen sin disponer de los recursos necesarios para adaptarse a esta realidad.

También es partidaria de que los ayuntamientos acuerden cuál debe ser el mínimo de años necesarios de empadronamiento para acceder a un piso de protección oficial: "No puede ser que cada alcalde decida cuántos años. Debemos sentarnos y decidir".

En materia de infraestructuras, ha reclamado una red que permita ir de un nodo a otro sin tener que pasar siempre por Barcelona, así como que Rodalies y el transporte público sean "fiables", y también ha abordado aspectos como la seguridad y la necesidad de confederar el progreso económico.

FINANCIACIÓN LOCAL

Todo ello, según Budó, debe ir acompañado de una mejora de la financiación local porque los ayuntamientos "siguen siendo la última administración cuando se reparten recursos".

"Catalunya necesita un sistema de financiación local estable, suficiente y coherente con las competencias que los municipios ejercen realmente. Y necesita que el mundo local participe en la definición de las políticas desde el principio y no solo en la ejecución final", ha dicho.

Tras recordar que la última ley de financiación local es de 2004, ha acusado al Estado de recaudar cada vez más y de repartir solo "migajas" al mundo local.

Por ello, ha defendido la necesidad de que Catalunya disponga de un sistema de financiación que le permita decidir, recaudar y disponer de todos los recursos: "Sin suficiencia financiera nacional no habrá suficiencia municipal ni servicios públicos capaces de resistir ni las actuales ni las nuevas presiones que vengan en el futuro".