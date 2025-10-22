Buhos celebrará su 20 aniversario en 2026 con 20 conciertos

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Buhos celebrará su 20 aniversario de trayectoria en 2026 con una gira de 20 conciertos, además del inaugural en el Poble Espanyol de Barcelona el 14 de marzo y de cierre en el Palau de la Música de Barcelona el 14 de noviembre.

La banda de Calafell (Tarragona) actuará el 2 de mayo en el Calafell Music Weekend, el 3 en el Festival Strenes de Girona, el Memorial Jordi Compte de Olot el 9 de mayo y el 22 de mayo en el Festival Observa de Sabadell, informa la discográfica Halley Records este miércoles en un comunicado.

La gira, que todavía tiene fechas y localizaciones por anunciar, también pasará por el Cabró Rock de Vic el 13 de junio, el Canet Rock el 4 de julio, el Talarn Music Experience el 17 de julio, el Festiuet de Salou el 18 de julio y el Empordà Music Festival de La Bisbal d'Empordà el 24 de julio, entre otros.