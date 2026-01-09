Buscan al agresor que ha dejado a una madre y una hija en estado muy grave en Calella (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están buscando al presunto agresor que este jueves agredió a una madre y a su hija en Calella (Barcelona) y que ha dejado a ambas mujeres en estado "muy grave", han confirmado fuentes del cuerpo a Europa Press.

Según ha avanzado Ser Catalunya, la agresión se produjo sobre las 15 horas de este jueves en el interior del domicilio familiar.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dotaciones de la policía catalana y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que trasladaron de urgencia a ambas mujeres a un centro hospitalario.