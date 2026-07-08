Buscan estabilizar el fuego en Sentmenat (Barcelona) aunque las condiciones no acompañan "en absoluto"

Archivo - Varios bomberos durante un simulacro de incendio forestal en la montaña de Collserola en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de operación de Bombers de la Generalitat, Eduard Martínez, ha afirmado que el cuerpo busca estabilizar este miércoles el fuego en Sentmenat (Barcelona) aunque las condiciones climatológicas no acompañan "en absoluto", ya que se esperan temperaturas muy altas y humedades extraordinariamente bajas.

Martínez ha explicado que el fuego ha arrojado focos secundarios "masivos", por lo que no se descarta nuevos conatos de incendio fuera de un perímetro del cual los servicios de emergencia han trabajado en un 80% de él, de unas 200 hectáreas, ha informado en una atención a los medios desde el centro de mando de Sentmenat (Barcelona).

Ha expresado que aún hay zonas inconexas del perímetro que no se han podido cerrar porque el terreno tiene "mucha pendiente, mucha vegetación y de muy difícil acceso" y que se mantiene el mismo dispositivo de este martes con 70 dotaciones y sobre los 240 efectivos.

"Hoy focalizaremos los esfuerzos en primero controlar cualquier ignición fuera de perímetro que nos pueda abrir tanto el flanco derecho como la parte alta del flanco izquierdo, que ahora mismo son las zonas más activas. De hecho ya empezamos a tener humaredas en este sector, y tratar de estabilizar el incendio a lo largo del día", ha dicho.

Martínez ha sostenido que lo que más preocupa a los Bombers es el sector medio del flanco derecho, a causa de la cercanía a zonas con núcleos de población, y la parte alta del flanco izquierdo y ha puntualizado que no se prevé dar el fuego por estabilizado hasta "bien entrada la tarde" en caso de que las condiciones no empeoren.