Buscan a un hombre por intentar quemar la casa de su expareja y su hijo en Tossa de Mar (Girona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre como sospechoso de haber provocado un incendio en la vivienda en la que vivían su expareja y su hijo menor de edad en Tossa de Mar (Girona) este sábado, según avanzó SER Catalunya y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

El hombre se habría presentado en la vivienda la tarde de este sábado y tenía vigente una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer.

La investigación continúa abierta y los agentes siguen buscando al sospechoso este domingo.