Cabanyes (Barcelona) recibe su Mapa de Patrimonio Cultural con 70 elementos

Celler Cooperatiu de les Cabanyes (Barcelona). - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado a Cabanyes el Mapa de Patrimonio Cultural que recoge 70 elementos, informa la corporación en un comunicado este miércoles.

El patrimonio inmueble es el grupo más numeroso del inventario, con un 44% del total, seguido del patrimonio inmaterial, con un 23%; el patrimonio mueble y documental, con un 16% cada uno, y el patrimonio natural, que representa el 1%.

Uno de los ejes patrimoniales es la vinculación histórica con la viña y uno de los elementos patrimoniales "más significativos" es la Comanda de Sant Valentí, que constituye un nexo entre diferentes períodos históricos de la época romana hasta la contemporánea.