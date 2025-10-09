Cabify podría operar con 250 licencias urbanas en Barcelona hasta 2038, pero lo ve insuficiente

El director de Cabify en España, Alberto González, en un encuentro con periodistas en Barcelona. - EUROPA PRESS

Cuenta con 1.000 de las 4.000 licencias de VTC que hay en Catalunya

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Cabify en España, Alberto González, ha explicado que pese a la nueva ley del taxi que la Generalitat está ultimando y que supondría la desaparición progresiva de los VTC, la plataforma podría operar con 250 licencias urbanas hasta 2038, aunque lo considera un volumen insuficiente.

Lo ha dicho este jueves en un encuentro con periodistas celebrado en Barcelona, donde ha explicado que la empresa, que el año que viene cumplirá 15 años y que opera en España, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Perú, cuenta con algo más de 1.000 de las cerca de 4.000 licencias de VTC que hay en Catalunya.

"Esperemos que la propuesta de ley del taxi tenga un margen de traer ciertas modificaciones en cuanto a cuál va a ser el panorama que se queda en la movilidad catalana y la situación de todos los actores", ha destacado González.

A su parecer, "no puede ser una solución para la ciudadanía y la movilidad catalana el hecho de que desaparezcan 4.000 licencias de VTC en el mercado", y aunque comparte ciertos puntos, como las flotas sostenibles o la exigencia de un nivel básico de catalán, piensa que deja desamparado al sector y a la ciudadanía.

Preguntado sobre la moratoria de 250 licencias que podrían continuar operando hasta 2038, ha dicho: "El número de licencias urbanas que hoy hay en Catalunya no responde ni a un 10% de la necesidad real. Esto no va más que a derivar en prácticamente la misma problemática que se encontrarían sin esos vehículos".

PRECONTRATACIÓN

Otro punto de discordancia con la nueva normativa que prepara la Generalitat es el requisito de precontratación que deberían cumplir los VTC --actualmente operan mediante un servicio de reserva previa--, una medida que ha calificado de "exclusión implícita".

"Una cosa es que la contratación sea digital, la otra es que te exija una hora, dos, tres, o quince minutos de precontratación", ha criticado.

4.000 EMPLEOS DIRECTOS

González ha aseverado que la ley del taxi pone en riesgo a 4.000 empleos directos.

"Nos comprometemos con todos, pero sobre todo tenemos que salvaguardar a aquellos que tienen un empleo directo a través de nuestra flota, pues se ve completamente puesta en riesgo", ha lamentado.

CONVERSACIONES PENDIENTES

Antes de que el texto sea una realidad, González espera que haya un marco de conversaciones y de negociaciones "para poner en el centro al usuario y no a los intereses de unos y de otros".

"Quiero pensar que las personas que deciden y en última instancia llevan esta regulación al Parlamento son igual de conscientes y coherentes que nosotros", ha apuntado.

Sin embargo, ha abierto la puerta a acudir a la vía judicial si no perciben cambios en favor del usuario y del sector, aunque ha insistido en que Cabify "aspira a que eso no se tenga que producir".