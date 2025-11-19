3 de cada 10 jóvenes han sufrido abuso sexual en la infancia, alerta la Fundació Vicki Bernadet

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Vicki Bernadet alerta de que 3 de cada 10 jóvenes españoles de entre 18 y 30 años han sufrido violencia sexual en la infancia o adolescencia (un 28,9%), casi la mitad manifiesta haber sufrido violencia psicológica (48,1 %), mientras que 4 de cada 10 dicen haber experimentado violencia física (40,5 %), según datos del Ministerio de Juventud e Infancia.

Así lo ha anunciado la fundación este miércoles, coincidiendo con el Día Internacional de la Prevención de los Abusos Sexuales Infantiles, en el Centre Cívic Cotxeres de Sants, donde ha presentado su nueva campaña de concienciación '1 Minut de no silenci'.

Esta campaña audiovisual, que se difundirá en redes sociales, ha sido ideada de forma altruista por Ogilvy, con producción y postproducción de Hogarth, y pone el foco en exigir una respuesta urgente ante la magnitud de la violencia contra la infancia y adolescencia.

Esta iniciativa desafía la tradición de guardar silencio en homenaje a víctimas de diferentes problemáticas y tragedias, subrayando que, en el caso de las víctimas de abuso sexual infantil, el silencio no es un homenaje, sino parte del problema: "El silencio es el mayor cómplice del abusador, hablar, el de las víctimas".

En el spot, tras un minuto de silencio inicial, este se rompe con la voz de supervivientes que nombran a las víctimas y a sus agresores --profesores, familiares, monitores--, evidenciando la cercanía y la confianza traicionada en la mayoría de los casos.

LA MAYORÍA LO DICE EN LA EDAD ADULTA

La presidenta y fundadora de la fundación, Vicki Bernadet, ha subrayado a preguntas de Europa Press que los porcentajes "continúan siendo alarmantes" a pesar de que en el ámbito de los profesionales de la psicología, la salud y la educación ha habido una evolución, pero que el 85% de los casos produce en el entorno familiar y que aquí hay un escollo porque sigue existiendo la falsa creencia de las familias de que a ellas no les pasará.

Bernadet ha expresado que, lamentablemente, el 85% de los afectados no revelará el abuso sexual hasta la edad adulta, lo que dificulta la recuperación y la justicia: "Eso quiere decir que estamos rodeados de criaturas que en estos momentos no estamos sabiendo ayudar y lo sabremos de aquí a 10 o 15 años".

"Continúo reclamando el hecho de que las familias deben preocuparse por este tema como se preocupan por otros", ha subrayado la fundadora, que ha dicho que sus formaciones incluyen indicadores y herramientas para que las familias puedan detectarlo, pero que si están convencidas de que en su casa no pasará, no lo verán.

Aun así, ha dicho que la sociedad cada vez está más concienciada y que cada vez más escuelas piden talleres, formación y protocolos para prevenir esta problemática, aunque deberían ser más.