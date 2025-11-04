2 de cada 10 personas atendidas por la Diputación de Barcelona encontraron empleo en 2024

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Locales de Ocupación (SLO) impulsados por la Diputación de Barcelona consiguieron que 2 de cada 10 personas atendidas encontrasen trabajo en 2024, situando su tasa de éxito en el 22% y en el 29% en el caso de municipios de menos de 30.000 personas.

En total, 1 de cada 4 empresas y 6 de cada 10 personas en situación de paro utilizaron los SLO el año pasado, un 10% de las cuales consiguieron encontrar trabajo, un 29,5% de los usuarios tenía más de 50 años y un 30% eran menores de 30, explica un comunicado este martes.

El servicio cuenta con una red de oficinas que ayuntamientos y otros entes locales ponen a disposición de la ciudadanía, y durante el 2024 recibió una valoración de 9,3 sobre 10, convirtiéndolo en uno de los mejores valorados de la cartera de servicios.