7 de cada 10 residentes en las comarcas de Barcelona apoya fomentar el turismo, según la Diputación

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 69,3% de personas residentes en las comarcas de Barcelona, sin contar la capital catalana, están a favor de fomentar el turismo y a un 48,1% le gustaría recibir más turistas en su territorio, según un estudio del LABTurisme de la Diputación de Barcelona.

Según indica en un comunicado este jueves, un 23,7% de residentes en las comarcas barceloneses cree que el turismo es el sector que genera más riqueza en su comarca, mientras que un 45,6% cree que es la industria y un 24,7% el comercio.

En estas zonas, la percepción del impacto el turismo es mayormente positiva aunque "crece la mirada crítica" entre los menores de 35 años, catalanoparlantes, con estudios superiores y estudiantes, lo que mantiene la tendencia al alza de anteriores encuestas.

En concreto, la sensación sobre la gestión del turismo sigue siendo positiva (31,6%), aunque las respuestas negativas (15,6%) han alcanzado el nivel más alto desde la primera de las ocho ediciones de este informe.

Por primera vez, los encuestados que opinan que el turismo limitan las actividades y el uso del espacio público supera el 50%, y un 46,9% cree que se está llegando al límite de absorción turística en su comarca, especialmente en el Maresme y el Barcelonès.

El LABTurisme realiza periódicamente este estudio para conocer la percepción que existe entre la población sobre el turismo que reciben los municipios que rodean a Barcelona.