El cadáver hallado en la playa del Somorrostro de Barcelona es el del joven desaparecido

Dos personas trasladan el cadáver aparecido, a 19 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cadáver hallado este jueves por la tarde en la playa del Somorrostro de Barcelona es el del joven estadounidense de 20 años desaparecido desde el martes en la capital catalana, han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

El cuerpo ha sido localizado sobre las 18.40 horas en el agua, en el punto donde efectivos de la unidad subacuática y marítima del cuerpo policial trabajaban desde el miércoles para tratar de localizarlo.

La zona en la que ha aparecido el cadáver se ha acordonado y hasta el lugar han acudido los servicios funerarios, que han trasladado el cuerpo.

La policía recibió una denuncia por desaparición la madrugada del martes después de que este joven, procedente de Chicago, no regresara al apartamento donde se alojaba y fuera visto por última vez en una discoteca de la Vila Olímpica de Barcelona.