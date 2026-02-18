El Cadic alerta de que el modelo lineal de construcción "ha llegado a su límite

Archivo - Vista general del avance del proyecto de la estación de La Sagrera de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya (Cadic) ha alertado de que el modelo lineal de construcción "ha llegado a su límite" y ha presentado 13 medidas urgentes para avanzar hacia la circularidad del sector, informa en un comunicado este miércoles.

La entidad ha explicado que las 13 medidas deben ser adoptadas "de forma inmediata" por el sector y las administraciones, y contemplan la aprobación de normativas que obliguen a usar sistemas constructivos diseñados para el desmontaje, la adaptabilidad y la reutilización.

También aboga por los incentivos al material reciclado, la obligatoriedad de la metodología BIM, la mejora de la eficiencia administrativa y facilitar la colaboración público-privada.

Además, propone potenciar una plataforma pública de intercambio de materiales recuperados, generalizar el uso de herramientas que analicen el impacto de los materiales, fomentar el concepto de 'infraestructura como servicio' e impulsar la monitorización.

El Cadic señala la necesidad de impulsar el uso obligatorio de materiales reciclados, fomentar la actualización de edificios existentes, incorporar el coste real del impacto ambiental en la valoración de proyectos y promover la sensibilización social.