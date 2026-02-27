Cae una red criminal con 17 detenidos en Catalunya e Italia por tráfico internacional de hachís

Entrada y registro para desarticular un grupo dedicado al tráfico internacional de hachís - MOSSOS

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), junto con la Guardia di Finanza de Italia, han logrado desmantelar una red criminal con 17 detenidos en diversos puntos de Italia, Catalunya, Zaragoza y Málaga el pasado 10 de febrero por presunto tráfico internacional de hachís, informa la policía catalana en un comunicado.

Las investigaciones por ambos cuerpos han identificado dos redes criminales diferenciadas peor interconectadas; la primera, con estructura establecida en Catalunya, se encargaba de transportar hachís procedente de Marruecos y habilitar centros logísticos para almacenarlo; y por otro lado, un segundo grupo, que recibía la droga y coordinaba su transporte hacia el norte de Italia, donde se distribuía.

El día del operativo, efectivos de la policía italiana se desplazaron hasta Marbella (Málaga) para participar en diversas entradas y registros, y paralelamente, efectivos de mossos también se desplazaron a Tauste (Zaragoza) para hacer lo mismo, en este caso con Guardia Civil.

Se practicaron 14 entradas, de las cuales en Catalunya se realizaron en Badalona, Sant Adrià de Besòs, Tiana, Mataró, Calella, Montcada i Reixac y Llorenç del Penedès (Barcelona), y en total se intervinieron más de 40 kilos de hachís, dos vehículos de alta gama, dos armas de fuego (una real y otra simulada) y más de 60.000 euros en efectivo.

No obstante, el balance total después de que las actuaciones policiales se iniciaran en 2024 se ha saldado con la intervención de más de 500 kg de hachís y 10 de marihuana, con un valor en el mercado estimado en 3 millones de euros.

Además, la investigación ha constatado que la red podría haber transportado más de 400 kg adicionales de hachís no intervenidos, lo que constata el "alto nivel de sofisticación logística" del grupo.

GRUPOS INTERCONECTADOS

Esta red, con dos facciones diferenciadas, no operaba bajo una estructura piramidal rígida, sino que funcionaba como una red con diversos grupos interconectados, cada uno con un cierto grado de autonomía pero con dependencia funcional entre sí, lo que les garantizaba un flujo constante de droga desde el origen hasta el mercado final.

La investigación ha permitido identificar diferentes niveles de la cadena criminal, ya que en Catalunya un primer grupo recibía la droga y la gestionaba, mientras que grupos secundarios actuaban como proveedores alternativos en caso de que los principales no llegasen a garantizar su suministro.