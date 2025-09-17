CaixaBank alcanza los 20.989 millones en movilización de finanzas sostenibles hasta junio (+28%)

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Alcanza de esta forma el 62% del objetivo para el conjunto de 2025

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha alcanzado los 20.989 millones de euros en movilización de finanzas sostenibles en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 28% respecto al mismo periodo de 2024.

Según la entidad financiera, este crecimiento se debe al impulso y a la nueva oferta de soluciones sostenibles, tras sumar productos y servicios a través de MicroBank y AgroBank, y a sus equipos especializados en las divisiones de CIB y Banca de Empresas, ha informado en un comunicado este miércoles.

Con las cifras obtenidas hasta junio de 2025, CaixaBank ha alcanzado el 62% del objetivo establecido para el conjunto de 2025 y el 21% del global fijado en el Plan de Sostenibilidad 2025-2027, que contempla movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles, un 56% más de lo marcado en el plan anterior.

El grueso de la movilización sostenible alcanzada hasta junio, concretamente el 78%, corresponde a financiación, mientras que el 22% restante procede de intermediación, mediante productos de gestión de activos, fondos de inversión y planes de pensiones, y colocación de bonos.

A su vez, la financiación sostenible lograda a lo largo del primer semestre del año, cifrada en 16.427 millones de euros, se reparte entre financiación verde (8.194 millones de euros), financiación social (3.300 millones), Sustainability Linked Loans (4.627 millones) y transición sostenible (306 millones).

SOLUCIONES DE EMPLEABILIDAD

Dentro del apoyo a la empleabilidad y al crecimiento profesional de las personas, el Plan de Sostenibilidad 2025-2027 establece el objetivo de llegar a 150.000 personas que hayan mejorado su acceso a un empleo.

En concreto, ofrece soluciones específicas como los microcréditos para negocios; formación mediante financiación con microcréditos para jóvenes o formación dual a través de la fundación CaixaBank Dualiza, con la participación de pymes y micro pymes en los programas, así como la conexión entre centros y empresas para que surjan proyectos de innovación y apoyo a docentes.

Con el Plan, CaixaBank continúa con su compromiso de mantener una amplia presencia en zonas rurales a través de, entre otros, oficinas móviles y cajeros, y sin abandonar aquellas poblaciones en la que CaixaBank sea la única entidad bancaria con presencia física.

SOSTENIBILIDAD

El Plan de Sostenibilidad 2025-2027, que forma parte del Plan Estratégico de CaixaBank, compromete a la entidad a movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.

Lo hace mediante la financiación de proyectos de energías renovables, movilidad limpia y edificaciones eficientes, facilitando soluciones que aceleren la transición sostenible de empresas y familias, promoviendo la inclusión financiera y favoreciendo la formación y el empleo, entre otras actuaciones.

Dentro del Plan, mantiene sus objetivos públicos para 2030 de reducción de las emisiones de CO2 financiadas en los sectores de mayor intensidad en emisiones: eléctrico, petróleo y gas, automoción, hierro y acero, agropecuario, inmobiliario (residencia y comercial), aviación y naval, para avanzar en su compromiso de emisiones cero netas en 2050.