CaixaBank es "uno de los bancos mejor valorados del mundo" en sostenibilidad, según S&P Global

Edificio de CaixaBank de Barcelona - CAIXABANK

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El analista S&P Global ha incluido a CaixaBank en sus índices Dow Jones Best-in-Class, por decimocuarto año consecutivo, como "uno de los bancos mejor valorados del mundo" en materia de sostenibilidad, informa en un comunicado este lunes.

Este índice evalúa el comportamiento de las empresas bajo criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) y ha valorado a CaixaBank como la entidad financiera líder en Europa y la undécima más destacada en sostenibilidad del mundo, de entre los 643 bancos analizados y calificados.

El índice ha otorgado a CaixaBank 88 puntos de valoración, 2 más que el año anterior, con cuatro años consecutivos de mejora en su desempeño en sostenibilidad; de las tres dimensiones valoradas, destacan los 94 puntos en el ámbito social, un incremento de 6 puntos respecto al año anterior, gracias a aspectos como la gestión del capital humano, la inclusión financiera y la salud laboral.

La entidad financiera también ha subrayado la mejora en el ámbito de las finanzas sostenibles, de 8 puntos más, "gracias a la integración de la financiación y la inversión sostenibles en la estrategia de negocio, con gobernanza y políticas públicas sólidas, objetivos claros y métricas alineadas con las exigencias regulatorias".

CaixaBank se sitúa también entre las entidades más transparentes del sector bancario, con una valoración de 99 puntos sobre 100 en su nivel de divulgación y la máxima categoría en disponibilidad de datos, y obtiene la máxima puntuación en los ámbitos de transparencia y reporte, ética en los negocios, 'policy influence' y relación y experiencia con el cliente.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD

La entidad ha destacado, por su parte, el compromiso a movilizar más de 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles, en el marco del Plan de Sostenibilidad 2025-2027, con el objetivo de "continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas" a través de la financiación de proyectos y facilitando soluciones verdes o la formación y el empleo.

Únicamente en 2025, el banco ha alcanzado los 46.167 millones de euros en movilización de finanzas sostenibles, un 136% más que el objetivo fijado para ese año y otro 28% más respecto al mismo periodo de 2024, mientras que un 17% de los ingresos financieros de la entidad ya están generados por financiación sostenible.