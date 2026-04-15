CaixaBank completa su quinta emisión en dólares y capta 2.000 millones en dos tramos

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha completado su quinta emisión de deuda en dólares en el mercado americano, con la que ha captado 2.000 millones de dólares (1.697 millones de euros) en dos tramos, informa en un comunicado este miércoles.

Ambos tramos son en formato senior no preferente, de 1.000 millones de dólares cada uno y con un vencimiento de 6 y 11 años, respectivamente, con opción de amortización anticipada un año antes de su vencimiento.

El tramo con vencimiento a 6 años se ha colocado a un precio final de 95 puntos básicos sobre el Tesoro Americano, y el cupón ha quedado fijado en 4,818%, mientras que el segundo se ha fijado en 115 puntos básicos y un cupón del 5,402%.

La operación se enmarca en la estrategia de diversificación de la base inversora y de las fuentes de financiación de la entidad, que de esta forma aprovecha "las oportunidades que ofrece el mercado estadounidense por su tamaño y estabilidad".

La emisión también permite a CaixaBank reforzar su posición de pasivos 'bail-inables', "cómodamente por encima del requerimiento de MREL" y reafirmar su compromiso de seguir construyendo el colchón de deuda 'bail-inable' que aumente la protección de acreedores senior y depositantes.