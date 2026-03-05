La entidad financiera ilumina de morado durante esta semana sus oficinas ‘all in one’ - CAIXABANK

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank cuenta con un 44% de mujeres en posiciones directivas, una cifra que enmarca en su compromiso con la diversidad de género y con su objetivo de alcanzar el 45% en 2027, informa en un comunicado este jueves.

La entidad, que ha informado de estos datos con motivo de la celebración Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, tiene un 57,3% de mujeres en plantilla, con un 40% de mujeres en el Consejo de Administración y un 51% de mujeres directivas en oficinas Store, y durante el último año las mujeres han representado el 53,8% de los nuevos accesos a posiciones directivas.

"La diversidad, la meritocracia, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento son algunos de los pilares de la cultura corporativa de CaixaBank", asegura la entidad.

Con motivo del 8M, CaixaBank ilumina de morado esta semana sus oficinas 'all in one' de Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Ibiza, Pamplona, Tenerife, Gran Canaria y Murcia, una iniciativa que forma parte de la Semana de la Igualdad, acción que la entidad realiza por octavo año consecutivo para "sensibilizar" sobre su compromiso con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

COMITÉ ASESOR DE DIVERSIDAD

Asimismo, CaixaBank ha renovado la composición de su Comité Asesor externo de Diversidad "para impulsar la transformación a partir de las nuevas perspectivas y la experiencia que pueden aportar los nuevos miembros".

Los nuevos miembros son el cofundador de la organización social Specialisterne en España, Italia y Latinoamérica, Ramon Bernat; el codirector general de la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI (REDI), Óscar Muñoz; la filósofa y ceo y cofundadora de la organización filosófica para la empresa y la sociedad Equánima, María Ángeles Quesada; la profesora titular del Departamento de DATA en Esade, Irene Unceta; y la presidenta de International Women's Forum (IWF) Spain, Krista Walochik.