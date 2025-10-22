CaixaBank y Enisa lanzan la 19 edición de los Premios EmprendeXXI

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y el Ministerio de Industria y Turismo, a través de Enisa, han lanzado este miércoles la 19 edición de los Premios EmprendeXXI, que este año se centran en los proyectos que generen valor a través de la innovación, mejoren la vida de las personas y cuiden el planeta con soluciones tecnológicas.

Estos premios están dirigidos a empresas de base tecnológica e innovadora con sede en España y Portugal y constituidas a partir del 1 de enero de 2022, y las candidaturas se pueden presentar hasta el 4 de diciembre en la web de los galardones, informa el banco en un comunicado.

Los ganadores de esta edición recibirán premios en metálico y acciones de acompañamiento y visibilidad que sumarán cerca de 800.000 euros, y está previsto entregar 19 premios regionales a las empresas con mayor impacto en su territorio, que recibirán un premio de 6.000 euros.

En la edición de este año se otorgarán ocho Premios Retos del Mañana con una dotación de 15.000 euros a las startups que ofrezcan las mejores soluciones en las categorías de Business Transformation, Human & Wellbeing y Living Planet.

Asimismo, se otorgarán dos premios accésit de 9.000 euros para reconocer la innovación en Impacto Social e Innovación Disruptiva, y se entregará el Reconocimiento AlumniXXI a la Escalabilidad a la empresa de la comunidad DayOne AlumniXXI con una trayectoria destacada por su crecimiento e impacto global.