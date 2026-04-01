CaixaBank gestiona 71.000 millones en el mercado español de factoring y confirming en 2025

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BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank gestionó en el ejercicio 2025 un total de 70.931 millones de euros en el mercado español de factoring y confirming (herramientas financieras de gestión de tesorería), informa la entidad bancaria en un comunicado este miércoles.

En factoring, CaixaBank gestionó un volumen de 34.200 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento del 10,5% respecto al ejercicio anterior y una cuota de mercado del 26,8% que "mantiene al banco al frente del ranking español".

La compañía crece tanto en el mercado de factoring nacional como internacional, apoyando a las empresas en la gestión de sus cobros, la obtención de liquidez inmediata y la cobertura del riesgo de insolvencia.

En cuanto al confirming, CaixaBank gestionó un volumen de 36.700 millones de euros en 2025, un 3,1% más que el año anterior, cifra con la que "se mantiene como líder del mercado español con una cuota del 26%".

Este crecimiento se apoya tanto en el uso del confirming como instrumento de financiación para proveedores como en su papel como canal de pagos empresariales.

ÓRDENES DE PAGO

Los datos positivos de CaixaBank se extienden también al ámbito de las órdenes de pago, donde la entidad gestionó en 2025 un volumen de 273.400 millones de euros, con un crecimiento del 4%.

A cierre de 2025, la entidad presenta "la mayor cartera viva de factoring y confirming del sistema financiero español", con más de 15.800 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,25%, impulsado por un avance a doble dígito en ambas líneas de negocio.