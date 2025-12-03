CaixaBank y Grup Clipper's entregan la recaudación del Cap Roig Festival a 5 entidades de Girona

El director territorial de CaixaBank en Catalunya, Josep Mª Gonzàlez, y el presidente del Grup Clipper’s y director del Cap Roig Festival, Juli Guiu, acompañados por representantes de las entidades beneficiarias. - SERGI BRIET - GRUPO CLIPPER'S

GIRONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y el Grup Clipper's han entregado la recaudación solidaria del Cap Roig Festival 2025, que ha superado los 55.000 euros, a 5 entidades sociales de Girona y el Baix Empordà, informan este miércoles en un comunicado.

Las entidades beneficiarias han sido el Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, la Associació Pots, el Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, la Fundació Vimar y la Fundació Arcadi Armangué Barceló.

Los fondos recaudados impulsarán proyectos "clave" que van desde un parque inclusivo y un vehículo adaptado hasta la creación de una unidad de dermatoscopia digital y el impulso de la investigación en fibrosis quística.

El director territorial de CaixaBank en Catalunya, Josep Mª Gonzàlez, ha destacado que es un "orgullo organizar un festival de éxito que genera valor e impacto positivo en el territorio" y destaca que en esta edición se ha reforzado la vertiente social y han contribuido a impulsar proyectos de estas 5 entidades.

El presidente del Grup Clipper's, Juli Guiu, ha añadido que Cap Roig Solidari es una iniciativa que se impulsó para incorporar una mirada social dentro del festival, y afirma que las entidades beneficiarias "hacen un trabajo imprescindible".