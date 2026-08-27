CaixaBank e imagin superan los 1,7 millones de usuarios en su servicio integrado de Cashback

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank e imagin han superado los 1,7 millones de usuarios en su programa de Cashback, el servicio integrado en sus aplicaciones móviles que permite a los clientes obtener reembolsos por sus compras con tarjeta en comercios adheridos.

Del total, 1,22 millones de usuarios registrados corresponden a clientes de CaixaBank y 531.000 a usuarios de imagin, "lo que refleja la buena acogida del servicio en ambos entornos digitales", informa el banco en un comunicado este jueves.

Cashback está diseñado para facilitar a los clientes el acceso a ofertas y permitirles recuperar parte del importe de sus compras "de forma sencilla, directamente desde la app y sin necesidad de realizar trámites adicionales".

Los usuarios acceden al espacio Cashback dentro de la app, visualizan las ofertas disponibles y, al hacerlo, estas se activan automáticamente, y una vez realizada la compra con tarjeta en alguno de los comercios adheridos, el cliente recibe un porcentaje del importe abonado como reembolso, que se ingresa posteriormente en su cuenta.

116 MARCAS

El programa cuenta con 116 marcas activas, incluyendo firmas internacionales y compañías de referencia en sus respectivos sectores, como BP, McDonald's, Uber, Fnac, Telepizza y Tous.

Desde su lanzamiento, ha registrado una evolución positiva tanto en número de usuarios como en recurrencia de uso, lo que "refuerza su papel como funcionalidad de valor dentro de la experiencia digital de clientes y se consolida como una de las principales iniciativas de recompensas integradas" dentro de la banca digital en España.

Cashback se enmarca en la estrategia de innovación de la entidad, centrada en mejorar la experiencia en la app, ampliar las funcionalidades disponibles y "ofrecer soluciones digitales útiles, sencillas y adaptadas a los hábitos de consumo actuales".