CaixaBank impulsa la educación financiera de la mano de distintos personajes públicos

Imagen del cartel del proyecto 'Cuentas Pendientes' - CAIXABANK

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha presentado un nuevo proyecto para profundizar en la importancia de la educación financiera en diferentes colectivos, y en el que reunirá a distintos personajes públicos para que compartan su experiencia personal respecto al ahorro, la inversión, la jubilación o la planificación familiar.

El proyecto, bautizado como 'Cuentas Pendientes', hará reflexionar a los participantes sobre las decisiones, correctas e incorrectas, que han tomado, y las lecciones aprendidas en base a ello, con el objetivo de generar paralelismos con la experiencia vital del espectador, explica la entidad este lunes en un comunicado.

Entre los personajes públicos que participarán se encuentran el periodista Julio Maldonado, 'Maldini', el influencer Cisco García, la ex deportista de élite Crys Dyaz y los creadores de contenido Nuria Casas y Arnau Roca.

El contenido será accesible en formato digital y adaptado a entornos móviles y redes sociales, para favorecer así un consumo más natural, rápido y adaptado, explica la entidad financiera.

La acción se suma así al compromiso de CaixaBank con la educación financiera, por la que mantiene una colaboración con Funcas desde 2015 y por la que han desarrollado diferentes campañas, programas o talleres de divulgación de contenido educativo.