CaixaBank lanza una bonificación de 100 euros para nuevas cuentas online que se abran en noviembre

Imagen de la aplicación móvil de CaixaBank. - CAIXABANK

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado una campaña de captación de clientes por la que ofrece una bonificación de 100 euros a nuevos clientes por abran una cuenta online de la entidad, activen el servicio de 'Bizum' y realicen 3 compras con tarjeta, informa en un comunicado este lunes.

La promoción ya está activa y se alargará hasta el 30 de noviembre, con un límite de 3.000 cuentas nuevas, y se dirige a personas que no son clientes de la entidad y que abran una cuenta online, ya sea a través de la aplicación o de la página web.

La entidad financiera ha explicado que con esta iniciativa busca promover la captación de clientes a través de los canales digitales, con la idea de que estos usuarios tengan esta alternativa como cuenta principal, con sus principales servicios digitales y medios de pago activos.