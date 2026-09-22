CaixaBank lanza una campaña para captar nuevas cuentas de menores con una promoción de 30 euros

Una cuenta de imaginTeens - CAIXABANK

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado una nueva campaña para impulsar la contratación de sus cuentas para menores imaginKids e imaginTeens, con una promoción de 30 euros de incentivo al abrir la cuenta y realizar un ingreso de un mínimo de 30 euros, informa en un comunicado este martes.

La iniciativa se enmarca en la campaña de la entidad 'Aprender a volar', que tiene el objetivo de impulsar que los más jóvenes comiencen a familiarizarse con la gestión responsable del dinero desde edades tempranas y acompañar a las familias en la educación financiera de sus hijos.

La oferta está disponible hasta el 31 de octubre y para las primeras 2.000 cuentas que cumplan las condiciones establecidas, y el incentivo se abonará antes del 30 de noviembre.

Ambas cuentas están adaptadas a sus franjas de edad y permiten a las familias introducir a niños y adolescentes en la gestión responsable del dinero mediante herramientas sencillas, digitales y supervisadas.

La oferta combina facilidad de uso, ausencia de comisiones y funcionalidades adaptadas a cada momento vital, contribuyendo a que los jóvenes desarrollen hábitos financieros saludables y ganen autonomía de forma gradual y segura.