CaixaBank lanza una campaña comercial para captar autónomos con incentivos económicos

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado una campaña comercial para captar autónomos que combina incentivos económicos con una propuesta de valor integral que pone el foco en la operativa real de los negocios, informa en un comunicado este viernes.

Entre las principales ofertas de la campaña está la bonificación de la tarifa de TPV durante 12 meses para nuevos comercios y autónomos, condicionada a un nivel mínimo de facturación de 2.000 euros mensuales.

Además, la campaña incluye incentivos vinculados a la domiciliación de la cuota de autónomos y otros pagos recurrentes, que se pueden percibir como un ingreso económico directo, mediante descuentos en Facilitea o convertirse en ventajas adicionales, como la gratuidad de servicios asociados al TPV.

La campaña se basa en el programa Día a Día del banco, que permite a los autónomos gestionar su actividad "con una operativa ágil y sin fricciones", incluyendo cuentas sin comisiones, transferencias inmediatas, tarjetas y acceso a servicios digitales avanzados.

La voluntad de CaixaBank es posicionarse "como entidad de referencia para el tejido productivo", y la entidad ha recordado que trabaja con más de 1,5 millones de autónomos, el 43% de los que hay en España.