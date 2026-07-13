CaixaBank lanza una plataforma para que comercios integren servicios de pago y gestión del negocio

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado una plataforma que permite a los comercios integrar servicios de pago y gestión de negocio, que ha sido diseñada por Comercia Global Payments, informa en un comunicado este lunes.

La plataforma permite gestionar las operaciones con tarjeta y se integra en los sistemas de gestión del comercio para automatizar la gestión de pagos y mejorar el control de la operativa diaria.

La nueva plataforma "proporciona a los comercios una herramienta flexible, escalable y personalizada", ya que permite automatizar los cobros, reducir errores operativos y escalar el negocio sin necesidad de cambiar la infraestructura de pagos.

Está construida sobre una arquitectura resiliente, con múltiples servidores distribuidos en distintas ubicaciones, para garantizar la continuidad del servicio, incluso ante incidencias técnicas, lo que asegura que la operativa de cobro nunca se detenga.

El servicio incorpora funcionalidades que mejoran la experiencia de pago tanto para el comercio como para el cliente final, y ofrece capacidades como la tokenización presencial, que posibilita registrar de forma segura los datos de pago del cliente en el momento del cobro.