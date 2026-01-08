CaixaBank lanza un servicio de asesoría integral en gobernanza para familias empresarias

Oficina de CaixaBank Wealth Management. - CAIXABANK

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha anunciado el lanzamiento de 'Family Governance', un servicio de asesoría integral en gobernanza para familias empresarias de hasta 50 millones de euros de patrimonio, informa este jueves en un comunicado.

Se trata de la evolución del servicio 'Global Wealth', que está centrado en altos patrimonios, para ofrecer un servicio de asesoramiento de patrimonios holístico, con gestión integral e individualizada y con una cartera de servicios a medida de "las necesidades complejas de esta tipología de clientes".

Este servicio "se adapta a la realidad única de cada familia" y se centra en tres puntos: la consultoría en gobernanza familiar, la capacitación de NextGen y el asesoramiento en filantropía.

La directora de CaixaBank Wealth Management, Belén Martín, ha explicado que la voluntad es ir "más allá de la gestión financiera tradicional" para ser un servicio integral de asesoramiento y consultoría familiar.

Integra la gestión del legado económico de la familia; la gestión del legado socioemocional; el mantenimiento de los valores, la cultura, la reputación, la cohesión y la historia de la familia; y el desarrollo de su capital espiritual.